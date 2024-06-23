На публику Байден рассказывает о всеобъемлющей поддержке Украины, а за закрытыми дверями тормозит помощь.

Ситуация с подготовкой украинских пилотов на F-16 свидетельствует, что Белый дом негласно саботирует по крайней мере усиление авиационной составляющей ВСУ. Об этом пишет Kyiv Post.

Ссылаясь на "хорошо осведомленный" источник в правительстве США, издание утверждает, что Украина имеет 30 пилотов с квалификацией, достаточной для участия в тренировочной программе F-16 в США. Однако совместными усилиями США и Европа в ближайшее время выпустят лишь 15-20 украинских пилотов, обученных на этот тип самолета. Это при том, что самих F-16 ожидается около 60 единиц в ближайшее время.

"Это ужасное соотношение количества экипажей и самолетов", - отмечает Kyiv Post.

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Пентагон утверждает, что не может быстро обучить много украинских пилотов якобы из-за нехватки тренировочных площадок - все уже загружены. По мнению авторов публикации, Вашингтон не мог не знать об этой ситуации, когда давал согласие на поставки Украине истребителей F-16. И учитывая умение Пентагона планировать свои действия, при желании ситуацию можно было бы как-то решить.

"Возможно, эти неадекватные темпы подготовки пилотов являются причиной того, почему Зеленский объявил о сделке по французскому истребителю. Макрон планирует доставить Mirage 2000, обучить экипажи и технический персонал за шесть месяцев. Если это правда, то это будет черным пятном на администрации Байдена", - отмечает Kyiv Post.

По мнению автора публикации, риторика администрации Байдена относительно F-16 для Украины не соответствует ее собственным действиям. В частности указывается на ряд показательных примеров:

в прошлом Белый дом отказывал Украине в передаче F-16, оправдываясь лживыми утверждениями;

Байден дал разрешение на передачу европейцами F-16 только, когда голландцы и датчане начали действовать первыми;

США не дают ни одного F-16 из собственных запасов, хотя на хранении в хороших условиях Пентагон имеет более 300 этих самолетов, из которых по крайней мере две эскадрильи можно предоставить Украине;

Байден сам предложил, а затем отложил учебные программы на F-16 для украинских пилотов.

"Руководство США играет в Джекила и Хайда. Для общественности они повторяют нарратив "полной поддержки" Украины. Однако за закрытыми дверями поддержки не хватает. Видимо, неудивительно, что Зеленский приветствует французское предложение Mirage 2000", - пишет Kyiv Post.

Проблемы с подготовкой пилотов на F-16

Как писал УНИАН, украинские чиновники требуют от США и других стран усилить подготовку пилотов для истребителей F-16. Киев отмечает, что действующая программа не выпускает достаточного количества летчиков для управления истребителями, которые вскоре получат ВСУ.

Администрация Байдена сообщила Киеву, что в ее программе тренировок, которые проходят в Аризоне, не хватает мест, чтобы принять более 12 пилотов одновременно. Два других учреждения в Дании и Румынии имеют подобную проблему.

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