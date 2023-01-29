Иранские беспилотники можно приземлить и отправить в сторону врага, отметил эксперт.

Благодаря полученным антидронным системам украинская сторона может начать использовать запущенные Российской Федерацией иранские дроны-камикадзе Shahed против самой РФ.

Есть возможность перепрограммировать вражеские дроны и направить их сначала по вражеским войскам, которые находятся на нашей территории, рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины - военный эксперт Олег Жданов.

"Да, действительно у нас появились антидронные системы… там комплекс идет - в этом комплексе есть радиолокационные станции, станции радиоэлектронной борьбы и… квадрики", - сказал он.

Эксперт добавил, что РЛС засекает вражеские дроны, станция РЭБ может подавить и вынудить беспилотники приземлиться или упасть на землю. Жданов отметил, что при этом есть риск того, что Shahed взорвется.

"...Возможность перепрограммировать (иранские дроны - Ред.), думаю, конечно, же есть. И будем ли мы их перепрограммировать? Конечно… Полетят они в сторону Российской Федерации? Вполне возможно. Ну, в первую очередь, я думаю, они полетят по территории Украины для того, чтобы громить оккупационные российские войска…", - сказал офицер запаса.

Россия использует против Украины иранские беспилотники - важные новости

Россия 26 января января совершила очередной массированный удар по Украине беспилотниками и ракетами. В 11 регионах нашей страны зафиксированы "прилеты". В частности, противник использовал 17 дронов Shahed-136, украинские воины их ликвидировали.

Напомним, 27 января стало известно, что Украина получила шесть систем противодействия вражеским беспилотникам. Наша страна получила антидронные системы, в которые входит беспилотник Fortem DroneHunter F700, оснащенный искусственным интеллектом.

По сведениям американского Института изучения войны, у РФ подходят к концу запасы иранских беспилотников.

В ночь на 29 января стало известно, что в Иране прогремели мощные взрывы, появилась информация об атаке на иранские военные объкты. Телеканала Al Arabiya сообщил, что в городе Исфахан американские Военно-воздушные силы нанесли удар беспилотниками по военному заводу.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал, что ночные атака на стратегические иранские объекты - результат политики властей страны, которые поддерживают терроризм.

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