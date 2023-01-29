В воздушных силах надеются, что Иран после этого сменит свой политический вектор на более цивилизованный.

Сегодняшние ночные атаки на стратегические объекты в Иране являются следствием политики этого государства, которое поддерживает терроризм. В Украине надеются, что в дальнейшем Тегеран изменит свою политику.

"То, что происходит в Иране, можно назвать последствиями их политики. Возможно, они будут по-другому направлять свою поддержку странам-террористам и не помогать России совершать свои преступления", - заявил в эфире информационного марафона сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, Москва все еще надеется получить от Тегерана вооружение, которого ей не хватает.

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"Мы знаем, что Россия все же хочет получить у них то вооружение, которое у них в дефиците, - это баллистические ракеты, а также ударные беспилотники, как Shahed и другие. Иран понятно, что хочет от России. Плюс Россия и самолеты им обещала и так далее. Иран тоже имеет определенных врагов в регионе. Поэтому будем надеяться, что эта страна изменит свой политический вектор на более цивилизованный", - подчеркнул военный.

Взрывы в городах Ирана - что известно

В ночь на 29 января стало известно, что в Иране прогремели взрывы на стратегических объектах, ВВС приведены в полную боеготовность. По сообщению агентства ИРНА, в городе Шахид-Салиме в провинции Восточный Азербайджан загорелся крупный завод по производству моторных масел.

Также сообщается, что атаке беспилотников подверглись военный склад в центральной провинции Исфахан и центр по производству боеприпасов. Ближневосточные источники сообщают, что Израиль начал против Ирана военную операцию. Однако официально ни правительство Израиля, ни военные такие заявления не делали.

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