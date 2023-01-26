Противники в течение суток более 50 раз били по украинской земле из реактивных систем залпового огня.

В течение суток российские оккупанты нанесли 37 авиационных ударов по Украине, в частности, использовали 17 беспилотников типа Shahed-136, все дроны ликвидированы.

Об этом идет речь в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. "...Кроме того, российские оккупанты осуществили 59 пусков ракет, 47 из которых - уничтожены. К сожалению, есть попадания в гражданские объекты, есть погибшие среди мирных жителей", - говорится в сообщении.

Также, как отмечается, захватчики совершили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня.

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Новая массированная атака на Украину со стороны РФ - сегодня это надо знать

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 января, Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку на территорию Украины. Россияне били по Украине дронами и ракетами, были зафиксированы поражения в 11 областях.

По состоянию на 15:00 в результате сегодняшней воздушной атаки россиян в Украине погибли 11 мирных жителей, 11 травмированы. Украинские военные сбили 47 из 55 выпущенных россиянами ракет, три управляемые авиационные ракеты Х-59 не достигли своих целей.

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