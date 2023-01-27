В Институте изучения войны отметили, что запасы беспилотников заканчиваются.

Запасы иранских беспилотников у Российской Федерации подходят к концу. Москва может позволить себе лишь нескольких масштабных ударов.

Аналитики американского Института изучения войны обратили внимание на слова главы Минобороны Украины Алексея Резникова о том, что на 7 января у россиян осталось 90 иранских беспилотников.

"Российские войска имеют достаточно беспилотников лишь для нескольких масштабных ударов, если они не получат в ближайшее время новую партию из Ирана", - говорится в сообщении.

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При этом эксперты напомнили, что глава Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился с президентом Ирана Ибрагимом Раисе 23 января для расширения двустороннего сотрудничества. Аналитики не исключают, что речь шла и о передачи российской армии систем вооружений.

Иранские дроны на войне против Украины - что известно

26 января российские оккупанты осуществили очередную массированную воздушную атаку на территорию Украины. Россияне били по Украине дронами и ракетами. "Прилеты" зафиксировали в 11 областях.

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток россяине нанесли 37 авиационных ударов по Украине, в частности, использовали 17 беспилотников типа Shahed-136. Украинские военные ликвидировали все дроны.

Кроме того, оккупанты осуществили 59 пусков ракет, 47 из которых - уничтожены.

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