Бульба говорит, что белорусские власти также пытаются договориться с Ираном о производстве иранских БПЛА на собственной территории.

Руководитель "Белого легиона" Сергей Бульба заявил, что иранские дроны-камикадзе, которые используются Россией для атак по Украине, доукомплектовываются на Гомельском радиозаводе в Беларуси.

В эфире телеканала "Эспрессо" он добавил, что сначала россияне доставляли эти дроны в Мурманск, а затем перебросили в Беларусь.

"По нашей информации, которую мы пока не можем подтвердить, на Гомельский радиозавод россияне перебрасывают иранские дроны-камикадзе для доукомплектования. Сначала россияне доставляли эти дроны в Мурманск, а потом перебросили в Гомель. Там их доукомплектовывали, покрасили, нанесли соответствующие знаки и перебросили обратно в Россию", – отметил Бульба.

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По его словам, белорусские власти также пытаются договориться с Ираном о производстве иранских БПЛА на собственной территории

"Также белорусская делегация летала в Иран. Там они пытались договориться с иранцами не только о производстве снарядов крупного калибра на территории Беларуси, но и о производстве дронов-камикадзе. К тому же в Беларуси начали выпускать собственные ноутбуки. Сами власти Беларуси заявляют о том, что все компоненты к этому ноутбуку, кроме корпуса, являются иностранными. То есть те технологии, которые в РФ нельзя поставлять, будут такими хитрыми путями поставляться через Беларусь", – подчеркнул он.

Иранские дроны-камикадзе на войне в Украине

Россия активно использует иранские дроны-камикадзе для атак по Украине. В частности, враг часто запускает их в направлении Киева. Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины показали, как украинские воины сбивают российские дроны-камикадзе над столицей.

Аналитики американского Института изучения войны прогнозируют, что российские оккупанты могут использовать против Украины все беспилотники, которые Иран пообещал им передать, до мая этого года. Из-за этого, предположительно, российские власти будут пытаться добиться новых соглашений с Ираном по сотрудничеству в военной сфере.

Ранее журналисты идентифицировали четырех россиян, которые запускают иранские дроны-камикадзе по территории Украины. Под прикрытием армейских соревнований российские военные в Иране учились управлять дронами-камикадзе.

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