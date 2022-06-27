В Херсонской области обильно раздаются взрывы и обстрелы, а много сел остаются без электроэнергии, воды и газа, отметили в оперативном командовании "Пивдень".

На Херсонщине участились случаи похищений российскими оккупантами мужчин.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Вооруженных сил Украины Владислав Назаров в сводке по состоянию на 14:00.

"В операционной зоне на юге страны противник продолжает ведение боевых действий по занятому рубежу обороны. Преобладает тактика дистанционного огневого воздействия: артиллерийских обстрелов, ракетных ударов. Новых ударных группировок и задействования резервов не выявлено", - отметил он.

В то же время, по словам Назарова, в Херсонской области "обильно раздаются взрывы и обстрелы", а многие села остаются без электроэнергии, воды и газа.

"Участились случаи похищений оккупантами мужчин. В областном центре в захваченных банковских учреждениях новые временные хозяева разворачивают российские банковские отделения, где планируют выдавать зарплатные карты всем, кто вынужден работать на оккупированных предприятиях", - рассказал спикер командования.

Также в оккупированном регионе захватчики пытаются запустить работу своей налоговой службы, чтобы наполнять бюджет РФ.

Ранее стало известно, что на Херсонщине противники стреляют друг в друга, чтобы быстрее покинуть зону активных боевых действий и "списать" поражения коллег на украинских военнослужащих.

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