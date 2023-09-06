Украинские силы поразили баллистическую ракету "Искандер-М".

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил детали ночной атаки российских оккупантов, направленной преимущественно на юг Украины.

Об этом Игнат сказал в эфире телемарафона. Представитель отметил, что российские захватчики в настоящее время преимущественно атакуют южные районы Одесской области с целью поражения портовой инфраструктуры и других гражданских объектов.

В частности, сегодня ночная атака оккупантов осуществлялась с южного и южно-восточного направления - из района города Приморско-Ахтарск (Краснодарский край РФ) и мыса Чауда (на временно оккупированной территории в Крыму).

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"Оттуда выпустили 25 "Шахедов", которые отправились в направлении Одесской области", - сказал Игнат.

Также ближе к утру захватчики применили самолеты стратегической авиации.

"Было выпущено семь ракет из девяти стратегических бомбардировщиков Ту-95. Сейчас район запуска несколько изменен. Раньше это был преимущественно Каспий. Сейчас - это западнее Энгельса, где-то в 150 км. Именно оттуда запускают уже в который раз именно ракеты Х-101, Х-555 или Х-55", - сказал Игнат.

В то же время, вражеские ракеты были уничтожены преимущественно в центральной Украине.

"Также была выпущена одна баллистическая ракета "Искандер-М", которая тоже была поражена", - подчеркнул спикер.

В этой связи он уточнил, что было сбито 23 воздушные цели, но все ударные дроны типа "Шахед" не удалось поразить.

Обстрел России 6 сентября

Как сообщал УНИАН, всего захватчики выпустили 33 воздушных средства, из которых украинским силам удалось поразить 23. В частности, было уничтожено 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Еще 10 дронов типа "Shahed-136/131" не удалось сбить.

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