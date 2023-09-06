Их запустили из оккупированного Крыма и российского Приморско-Ахтарска.

В ночь на среду, 6 сентября, российские захватнические войска вновь запустили в сторону Украины беспилотные летательные аппараты.

В 22:34 Воздушные силы Вооруженных сил Украины зафиксировали запуск нескольких групп ударных БПЛА из района полигона Чауда (оккупированный Крым) и Приморско-Ахтарска (РФ) в направлении южных областей Украины. Они призвали направляться в укрытия в случае объявления тревоги.

Уже в 00:45 военные сообщили о движении беспилотников типа "Шахед" в направлении юга Одесской области. "Измаильский район - находитесь в укрытиях", - добавили они.

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