Представитель Воздушных сил ВСУ уточнил, что сегодня Россия ударила по Украине двумя ракетами - Х-31 и Х-59.

Каждую ночь российские оккупанты атакуют территорию Украины с помощью ракет и БПЛА, используя тактику "тысячи порезов". Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Этих порезов таки тысячи. Мы уже не раз говорили, что в сентябре было 500, несколько сотен беспилотников в октябре. Да, это такие своего рода действительно порезы. Враг пытается болезненно нас резать, кусать, обеспечивая себе какой-то определенный результат", - отметил он.

По словам Игната, практически каждую ночь ударные БПЛА, которые направляются в разные области, наносят Украине эти "порезы". Он добавил, что оккупанты атакуют Украину из районов Приморско-Ахтарск (Краснодарский край России) и мыса Чауда (оккупированный Крым).

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Представитель ВС ВСУ отметил, что этой ночью Россией было запущено 6 "Шахедов" и две ракеты - Х-31 и Х-59. По его словам, ракеты Х-31 непросто сбивать теми средствами, которые есть в Украине, потому что нужны специальные средства - такие как "Patriot", которые могут сбивать ракеты, движущиеся со сверхзвуком и со скоростью более 3000 км в час.

При этом Игнат добавил, что если ракет нет в статистике сбитых, то "это не всегда значит, что она попала в свою цель".

"Есть определенные меры противодействия, которые Силы обороны предпринимают для того, чтобы эти ракеты, которые мы не можем сбивать физически, не достигали своих целей. Так было и с ракетами Х-22, которые раньше часто применяли, и ракетами "Оникс", - сказал он.

Игнат подчеркнул, что Силы обороны делают все возможное, чтобы как можно меньше вражеских средств достигало целей.

Представитель Воздушных сил отмечает, что враг сегодня применяет беспилотники не только для разведки, потому что каждый БПЛА - это "ударный баржирующий боеприпас, который направлен на цель", поэтому это представляет опасность.

Война в Украине - воздушные атаки россиян

Как сообщал УНИАН, по данным Воздушных сил, сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар по Украине, применив 5 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 4 дрона-камикадзе противника.

Также сообщалось о сбитии одной управляемой авиационной ракеты Х-59.

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