Сейчас продолжается улад некоторых юридических процедур.

Имя украинского героя, которого показательно расстреляли российские оккупанты, практически окончательно установлено. Однако есть еще определенные нюансы юридического характера.

Как сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Василию Голованову, президент выступит с официальным заявлением относительно этого военного преступления РФ.

"(Имя - УНИАН) практически окончательно уже определено, но еще определенные нюансы есть юридического характера. Давайте дождемся, будет официальное заявление президента и будет официально заявлено имя и фамилия героя, который сказал "Слава Украине", - заявил Подоляк.

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Расстрел украинского воина

6 марта в сети распространили видео, на котором россияне расстреливают безоружного украинского воина. Его последними словами стали " Слава Украине!".

На следующий день 30-я омбр им.князя Константина Острожского сообщила, что расстрелянного украинского военнослужащего зовут Тимофей Шадура. Он был служил в одном из подразделений бригады несколько месяцев. До этого Шадура имел боевой опыт в одной из боевых бригад ВСУ.

В то же время имя расстрелянного героя установлено предварительно. Журналист Юрий Бутусов заявил, что расстрелянным воином может также оказаться Марциевский Александр. Он был бойцом 119 бригады ТрО.

Вчера глава ОП Андрей Ермак сообщил, что имя расстрелянного оккупантами украинского воина еще окончательно не установили.

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