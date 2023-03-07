Тело Александра Марциевского уже вернули в Украину.

Расстрелянным россиянами украинским защитником, видео с которым потрясло весь мир, может оказаться Марциевский Александр. Он был бойцом 119 бригады ТрО, а не 30 отдельной механизированной бригады

Журналист Юрий Бутусов в Facebook отметил, что личность погибшего подтвердили военные 163 батальона и его мать, которая живет в Нежине.

Кроме того, он указал на ряд моментов, которые подтверждают личность бойца:

Видео дня

на видео и фото видно заклеенный пластырем ушиб над правой бровью, который боец получил за две недели до гибели;

зеленый шеврон, который Марциевскому подарил командир взвода.

Кроме того, бойца похоронили 14 февраля в Нежине. При этом Бутусов указал, что судмедэкспертиза зафиксировала пулевые отверстия примерно в тех же местах, куда на видео попадали пули.

Журналист указал, что обстоятельства того, как Марциевский попал в плен – неизвестны. Его тело вернули в Украину в феврале. Также Бутусов призвал дождаться информации из официальных источников.

Расстрел украинского военного за слова "Слава Украине!" - что известно

6 марта появилось видео, на котором россияне расстреливают безоружного украинского военного, который сказал: "Слава Украине!".

7 марта представители 30-ой отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского заявили, что погибшим бойцом может оказаться военнослужащий Тимофей Шадура.

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