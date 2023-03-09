По его словам, верифицировать героя удастся лишь после экспертиз.

Имя расстрелянного оккупантами украинского воина, видео казни которого недавно распространили в сети, еще окончательно не установили.

Как сообщает РБК-Украина, об этом во время общения с журналистами рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, окончательно верифицировать героя Украина сможет после экспертиз.

"Сейчас происходят экспертизы для того, чтобы имя расстрелянного военного было окончательно верифицировано. Когда это произойдет, с окончательной соответствующей информацией выйдет генпрокурор или глава СБУ", - сказал Ермак.

Казнь украинского воина: что известно

Как сообщал УНИАН, 6 марта в сети распространили видео, на котором россияне зверски расстреливают безоружного украинского воина после слов "Слава Украине!".

7 марта 30-я омбр им. князя Константина Острожского сообщила, что расстрелянного украинского военнослужащего зовут Тимофей Шадура. Впрочем, в бригаде отметили, что личность расстрелянного воина установлена только предварительно.

В то же время журналист Юрий Бутусов заявил, что расстрелянным воином может оказаться Марциевский Александр. Он был бойцом 119 бригады ТрО.

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