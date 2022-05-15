Сейчас оккупанты в живой силе преобладают украинские силы обороны почти вдвое, но это преимущество может увеличиваться технически.

В начале вторжения соотношение живых сил Украины и РФ было одно к трем. Сейчас этот баланс составляет один к двум. Однако у россиян начались кадровые проблемы.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Что касается личного состава, то, по их подсчетам, по состоянию на начало второй наступательной операции соотношение было 1,7 к 1, то есть живой силой они превышали нас менее чем вдвое. Но за счет того, что они имеют средства подвижности, для наступления они создают численный перевес в 2-3 раза, в 10 раз с использованием мощной разрушительной силы артиллерийских систем, систем залпового огня и авиации, в которых у них преимущество по сравнению с нами", - заявил Романенко.

В то же время генерал констатировал, что Россия имеет проблемы с кадрами. Это подтверждается и тем, что российским морякам предлагают перевестись в береговых войск. Им обещают премии после возвращения из Украины. Это свидетельствует об "очень плохих делах с резервами".

"Это однозначно характеризует такую ситуацию. Но моряки имеют очень сложный выбор. Между морской пехотой, которую бросают в бой, где большая вероятность погибнуть, и моряками на их лучших кораблях вроде затонувшего крейсера "Москва", фрегата "Адмирал Эссен", подбитого фрегата "Адмирал Макаров" или десантных кораблей "Раптор", которые мы уничтожаем. Так что выбор у них небольшой. Хрен редьки не слаще. Это их пословица", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, россияне практически исчерпали ресурс для принудительной мобилизации в ОРДЛО, поэтому с 20 апреля там приостановлено проведение медицинских осмотров мобилизованного личного состава.

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