В частности, в оккупированной Горловке размер взятки с целью уклонения от службы составляет от 5000 российских рублей.

Россияне практически исчерпали ресурс для принудительной мобилизации в ОРДЛО поэтому с 20 апреля там приостановлено проведение медицинских осмотров мобилизованного личного состава.

Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как сообщается, теперь потенциальные призывники" не имеют возможности получить документы, подтверждающие проблемы со здоровьем.

"Тех, кто имеет явные проблемы со здоровьем (увечье, инвалидность, тяжелые острые заболевания) либо успел получить на руки необходимые документы, все равно мобилизуют, но распределяются в подразделения материально-технического обеспечения", - сообщили в разведке.

Как сообщается, российская военная полиция проводит систематические рейды на улицах и по месту предполагаемого проживания "призывников", чтобы выявить еще не мобилизованных мужчин.

"Единственная альтернатива принудительной мобилизации – выплата взятки по установленным расценкам. В частности, в оккупированной Горловке размер взятки с целью уклонения от службы составляет от 5000 российских рублей, если оплатить непосредственно на месте задержания. При доставке в районные отделы "МВД" – от 75000. российских рублей" ,- уточнили разведчики.

Война в Украине: обновленные данные

Продолжаются наступательные действия РФ в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержание сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Армия РФ наносит авиационные, ракетные удары и осуществляет артиллерийские обстрелы объектов гражданской и военной инфраструктуры в глубине территории Украины, позиций наших войск вдоль линии соприкосновения и в приграничных районах. Продолжается перегруппировка и усиление группировок войск оккупантов.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск поражено десять воздушных целей: один самолет и девять БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито четырнадцать атак врага, уничтожено одиннадцать танков, семь артиллерийских систем, двадцать восемь единиц бронированной техники и четырнадцать автомобилей.

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