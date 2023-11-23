Оккупационные войска истощились, сделали перегруппировку и теперь попытаются атаковать, чтобы выйти по меньшей мере на Купянск-Узловой, говорит ветеран.

Российские оккупанты хотят перекрыть логистику ВСУ и выйти на Купянск-Узловой на Харьковщине. Так враг рассчитывает усложнить поставки для группировки Сил обороны на том направлении, объяснил майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Россия там провела ротацию группировки, которая находится неподалеку, на Лимано-Купянском направлении. Далее они привлекают туда резервную 25 армию, которую нельзя считать полноценной. Эта армия укомплектована не более чем на 60%. На этом направлении было более 130 тыс. российских военнослужащих, более 800 единиц ствольной артиллерии, около 500 ракетных систем залпового огня, 1000 танков, 1000 БТР и БМП, то есть это была мощная группировка", – отметил он в эфире "Эспрессо".

Эксперт напомнил, что россияне пытались делать танковые удары на том участке фронта весной и летом, однако врагу это не очень удавалось. Оккупационные войска истощились, сделали перегруппировку и теперь попытаются атаковать, чтобы выйти по меньшей мере на Купянск-Узловой.

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Кроме того, в планах россиян выход на реку Оскол. Если это удастся, враг будет пытаться ее форсировать, выйти на западный берег и продолжать наступление. Однако, по словам Гетьмана, в ВСУ говорят, что форсировать эту реку оккупантам не удастся.

"По словам украинских военных с этого направления, даже если ВСУ придется отходить, можно будет отойти за реку Оскол. С правого берега ВСУ построили очень мощные фортификационные сооружения, там огневые артиллерийские позиции. Поэтому подойти россиянам будет очень трудно. Это в случае, если придется отойти за реку на несколько километров. Пока этого делать не нужно", – резюмировал майор запаса НГУ.

Ситуация на передовой: важные новости

Россияне активизировались на Таврическом направлении. Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что враг существенно увеличил количество штурмов.

Кроме того, оккупанты сбрасывают с Су-35 управляемые авиабомбы. В то же время растут и вражеские потери. В операционной зоне ОСУВ "Таврия" они составили 491 лицо.

Всего в течение суток на фронте произошло 58 боевых столкновений. По данным Генштаба, россияне пытались атаковать на пяти направлениях: Купянском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском.

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