Силы обороны Украины и в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области.

В течение текущих суток российские захватчики пытались атаковать на Купянском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях. В течение суток произошло 58 боевых столкновений.

По информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны Украины отбито 12 атак.

Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Синьковка, Подолы, Купянск-Узловой, Степная Новоселовка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

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В то же время, на Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и спорного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, спорное, Раздолевка Донецкой области.

Также, на Бахмутском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар возле Южного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

При этом, на Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. В этой местности Силы обороны отразили 22 атаки. Противник нанес авиационные удары в районах Александрополя и Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Очеретино, Степное, Авдеевка, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

Кроме того, на Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 14 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На шахтерском направлении украинские защитники отбили три атаки противника западнее Старомайорского Донецкой области. Авиационный удар получил Угледар Донецкой области. Противник обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Богоявленка, Пречистовка, Благодатное, Старомайорское Донецкой области.

Вместе с тем, на Запорожском направлении противник четыре раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, волшебное, Малая Токмачка, Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Михайловка, Берислав, Львов, Антоновка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - говорится в сводке.

Также, Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

Ситуация на фронте - последние новости

Аналитики Института по изучению войны сообщили, что бойцы ВСУ продвинулись на левом берегу Херсонской области. Отмечается, что украинские силы атаковали с крынок и вошли в лесную зону недалеко от поселка. ВСУ продолжают удерживать позиции в крынках, возле Антоновского моста.

Следует отметить, что бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что россияне резко увеличили количество штурмовых действий авиаударов, сбрасывают кабы с Су-35.

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