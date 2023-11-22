Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку.

Оккупанты за прошедшие сутки продолжили попытки атаковать позиции украинских воинов, больше всего атак пришлось на восточные направления фронта. Как говорится в утреннем сводке Генштаба, за прошедшие сутки произошло 48 боевых столкновений.

В частности, на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отражены 3 атаки. На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия возле Северска Донецкой области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили 5 атак противника вблизи Клещиевки и восточнее Южного Донецкой области. Отмечается, что Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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"На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 13 атак", - говорится в сообщении Генштаба.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши воины отбили 18 атак. На Шахтерском направлении оккупанты вели штурмовые действия недалеко от Старомайорского Донецкой области, успеха не имели.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Работино и Каменского Запорожской области.

В то же время, сообщается, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

"На Херсонском направлении наши воины и дальше удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника", - отметили в Генштабе.

Сегодня оккупанты снова атаковали Украину

Ночью оккупанты атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Россия) 14-ю ударными БпЛА типа Shahed и крылатой ракетой Х-22 - с самолета Ту22М3 с этого же направления.

Украинские защитники уничтожили все 14 вражеских беспилотников Shahed-131/136. в то же время крылатая ракета Х-22 не достигла своей цели, упала в Запорожской области на открытой местности.

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