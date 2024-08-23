Российские оккупанты потеряли бронетехнику, поделился украинский воин.

На Покровском и Кураховском направлениях за прошедшие сутки возросла интенсивность атак со стороны российских оккупантов, противники примерно 250 раз обстреливали позиции 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины им. Якова Гандзюка.

Враги также осуществили по позициям "пятьдесят девятки" более 150 сбросов с беспилотников, рассказал офицер этой бригады Сергей Цехоцкий в эфире канала "Киев24". Защитник Украины также рассказал о провальной атаке, которую совершили противники возле села Карловка Донецкой области (находится под Покровском).

"Враг пытался атаковать на БМП-2 в районе населенного пункта Карловка. Две БМП были уничтожены с личным составом", - поделился воин.

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Стоит отметить, что Россия на нашей земле уже понесла огромные потери в технике и живой силе. По состоянию на 23 августа ликвидировано около 605 тысяч 330 противников, а также, в том числе 16 тысяч 599 вражеских боевых бронированных машин.

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Россияне уже длительное время пытаются двигаться вперед на Донбассе, в том числе на Покровском направлении. Сообщалось, что противники находятся очень близко возле города Покровск, и власти усилили эвакуацию жителей.

По мнению бывшего спикера Генштаба Вооруженных сил Украины, военного эксперта Владислава Селезнева, оккупанты могут упорно "переться" в Покровск, поскольку в Донецкой области он является самым западным крупным городом, который россияне, по их мнению, якобы могут захватить. Ранее эксперты не раз подчеркивали, что российский диктатор Владимир Путин, в частности, стремится взять под контроль РФ всю территорию Донецкой и Луганской областей.

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