Россия продолжает терять солдат: Генштаб рассказал об успехах ВСУ в уничтожении противника

В Генштабе уточнили общие данные по сбитым крылатым ракетам.

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили почти 1,2 тысячи российских захватчиков.

Как говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, общие потери РФ составили уже около 605 тысяч 330 человек. Кроме того, у противника уничтожено много военной техники и вооружения:

танков - 8533 (+4) единицы;

боевых бронированных машин - 16 тысяч 599 (+32);

артиллерийских систем - 17307 (+45);

реактивных систем залпового огня - 1167 (+1);

средства ПВО - 932 (+1);

самолетов - 367;

вертолетов - 328;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14025 (+27);

крылатые ракеты - 2442;

корабли /катера - 28;

подводные лодки - 1;

автомобильной техники и автоцистерн - 23329 (+49);

специальная техника - 2910 (+6).

При этом, как отмечают в Генштабе, в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатых ракет. Так, по состоянию на вчера, общие данные свидетельствовали, что было сбито 2 тысяч 443 ракеты, что на одну больше, чем сегодня.

Видео дня

Как сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram, Силы обороны сбили 14 ударных дронов "Шахед", которые запустили российские захватчики.

В частности, в ночь на 23 августа 2024 года враг атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области и 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков - Ейск, Курск - РФ).

"В результате противовоздушного боя авиацией, подразделениями радиоэлектронной борьбы и расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито 14 "шахедов". Еще два - локационно потеряны, информация о разрушениях не поступала", - сообщил Олещук.

По его словам, противовоздушная оборона работала в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков Института изучения войны, продвижение российских оккупантов в направлении Покровска заставило ВСУ отойти с позиций на юго-восток от города. Противник пытался реализовать тактическое окружение украинских сил в этом районе. ВСУ были вынуждены отойти, чтобы выровнять фронт и сохранить жизнь личного состава.

Бывший командующий Сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что РФ точно потеряла тысячи опытных военных.

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