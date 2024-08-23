Россия продолжает терять солдат: Генштаб рассказал об успехах ВСУ в уничтожении противника

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили почти 1,2 тысячи российских захватчиков.
Как говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, общие потери РФ составили уже около 605 тысяч 330 человек. Кроме того, у противника уничтожено много военной техники и вооружения:
- танков - 8533 (+4) единицы;
- боевых бронированных машин - 16 тысяч 599 (+32);
- артиллерийских систем - 17307 (+45);
- реактивных систем залпового огня - 1167 (+1);
- средства ПВО - 932 (+1);
- самолетов - 367;
- вертолетов - 328;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14025 (+27);
- крылатые ракеты - 2442;
- корабли /катера - 28;
- подводные лодки - 1;
- автомобильной техники и автоцистерн - 23329 (+49);
- специальная техника - 2910 (+6).
При этом, как отмечают в Генштабе, в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатых ракет. Так, по состоянию на вчера, общие данные свидетельствовали, что было сбито 2 тысяч 443 ракеты, что на одну больше, чем сегодня.
Как сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram, Силы обороны сбили 14 ударных дронов "Шахед", которые запустили российские захватчики.
В частности, в ночь на 23 августа 2024 года враг атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области и 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков - Ейск, Курск - РФ).
"В результате противовоздушного боя авиацией, подразделениями радиоэлектронной борьбы и расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито 14 "шахедов". Еще два - локационно потеряны, информация о разрушениях не поступала", - сообщил Олещук.
По его словам, противовоздушная оборона работала в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков Института изучения войны, продвижение российских оккупантов в направлении Покровска заставило ВСУ отойти с позиций на юго-восток от города. Противник пытался реализовать тактическое окружение украинских сил в этом районе. ВСУ были вынуждены отойти, чтобы выровнять фронт и сохранить жизнь личного состава.
Бывший командующий Сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что РФ точно потеряла тысячи опытных военных.