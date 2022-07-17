Техника превратилась в груду металла, а экипаж – в "удобрение" для украинского чернозема.

Технике противника продолжает сносить башню от украинских пейзажей и воинов. Блестящую работу выполнили неутомимые "Холоднояровцы" из 93-й ОМБр.

Об этом сообщил волонтер Роман Доник в своем телеграмме.

На фотографиях видно, как вражеская техника превратилась в груду металла, а экипаж – в "удобрение" для украинского чернозема.

А у вашего танчика под Изюмом что-то оторвалось. Да это же у "второй армии мира" до сих пор сносит башню от холодноярцев. Но ребята из 93 ОМБр, не только воинственные, они могут и кротко усыпить. Устал? Ложись спать. Крепкий сон гарантируем – шутя говориться в подписи.

Что известно о потерях врага на войне

За сутки украинские военные ликвидировали еще 160 оккупантов. "Демилитаризация" орков продолжается. В целом с начала полномасштабной войны на территории Украины российская армия потеряла чуть больше. 38 тысяч своих солдат.

В то же время в Минобороны Британии оценивают потери России в Украине в 50 тысяч убитыми и ранеными. Также упоминается почти 1700 уничтоженных российских танков и по меньшей мере 4 тысячи боевых бронированных машин.

Как УНИАН уже писал, накануне в Генштабе сообщили, что потери в войске рашистов превышают уровень комплектования. Российское командование даже применяет к своим подчиненным насилие, если они отказываются от дальнейшего участия в боевых действиях.

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