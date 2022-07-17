Всего с 24 февраля ликвидировано около 38 тыс. 300 российских оккупантов.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины за сутки ликвидировали 160 российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 17 июля ориентировочно составили:

✖️ личного состава - около 38 тыс. 300 (+160 за сутки) человек ликвидировано,

✖️ танков ‒ 1684 (+7) единиц,

✖️ боевых бронированных машин ‒ 3879 (+5),

✖️ артиллерийских систем – 846, реактивных систем залпового огня - 248 (+1), средства ПВО - 110 (+1),

✖️ самолетов – 220, вертолетов – 188, БПЛА оперативно-тактического уровня - 688 (+1),

✖️ крылатые ракеты - 166 (+4),

✖️ корабли/катера - 15,

✖️ автомобильной техники и автоцистерн - 2746 (+11) специальная техника - 68.

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Напомним, в утренней сводке Генштаба ВСУ за 17 июля сообщается, что на Славянском и Бахмутском направлениях военнослужащие Вооруженных сил Украины отбили штурм российских захватчиков.

На Южнобужском направлении зафиксированы обстрелы в районах нескольких населенных пунктов. Враг также нанес ракетные удары по городу Николаеву. Сохраняться угроза повторения таких действий врага в регионе.

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