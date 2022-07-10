К сожалению, живой силы противника на месте уже не было.

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" разгромили три вражеских танка, которые оккупанты пытались спрятать в небольшом овраге под Изюмом на Харьковщине.

О своей успешной работе военные отчитались на видео, которое опубликовал на своем ютуб-канале волонтер Роман Доник.

Он рассказал, что российские оккупанты, чтобы спрятаться от огня Холоднояровцев, "сиганули" с танками в овраг, однако это им не помогло.

Сигонуть то сиганули. Не очень удачно. А потом как всегда, ребята из 93-й сожгли там все к черту", - написал Доник.

Во второй части видео зафиксировано возгорание бронетехники оккупантов после профессиональной работы "Холоднояровцев".

Что известно о потерях врага на войне

За сутки украинские военные ликвидировали еще 100 оккупантов. "Демилитаризация" орков продолжается. В целом с начала полномасштабной войны на территории Украины российская армия потеряла чуть больше чем 37 тысяч своих солдат.

В ОК "Пивдень" отчитались, что за прошедшие сутки на юге было ликвидировано пол сотни российских военных. Кроме того, было уничтожено около двух десятков единиц техники, а также четыре склада с боеприпасами.

Как сообщали в СНБО Россия срочно ищет 20 тысяч контрактников, которые желают умереть в Украине. Семь подразделений РФ разместили вакансии о наборе снайперов, наводчиков, водителей, санитарных инструкторов и других специалистов.

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