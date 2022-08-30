Именно оттуда регулярно выпускаются российские ракеты по Харькову.

Украине на сегодня фактически нечем наносить удары по российскому Белгороду. Из имеющегося у ВСУ вооружения до него может достать разве что тактический ракетный комплекс "Точка-У".

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Дмитрию Гордону.

В ответ на уточняющий вопрос относительно возможности обстрелов снарядами HIMARS, Жданов отверг ее: "Там мы не дотягиваем... HIMARS ближе 10 км не может подъехать к фронту, это будет опасно. Надо смотреть: линия фронта в районе Харькова, минус 10 км - там он не достанет до Белгорода".

Відео дня:

"Это политическое решение, причем, я так понимаю, не наше, а коллективного Запада, чтобы мы не вели огонь по российской территории", - добавил он.

В качестве примера он привел Германию, которая, по словам Жданова, главным условием передачи ВСУ дальнобойных снарядов ставит отказ от ударов по территории России.

Отметим, из Белгородской области в Украину регулярно летят ракеты, которыми враг обстреливает Харьков. Эксперты неоднократно отмечали, что угроза ракетных ударов по этому городу сохранится, пока ВСУ не получат возможность отвечать на вражеские обстрелы.

Недавно необычное объяснение варварским обстрелам Харькова дал генерал Николай Маломуж, заявиви, что враг таким образом наносит удары по "центрам принятия решений", но не в Киеве, а во втором по величине городе Украины.