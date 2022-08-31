Это произошло в центре города.

Городской глава Харькова Игорь Терехов сообщил о прилете в Киевском районе, в центре города.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Прилет в Киевском районе, в центре города. Прямое попадание в жилой дом. Пожар. Есть информация о пострадавших", - сообщил мэр.

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Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщает о двух пострадавших.

"Предварительно два человека пострадали в результате обстрела Киевского района Харькова", - написал он в Telegram.

Наопмним, что 30 августа российские войска уже атаковали Киевский район Харькова, обошлось без пострадавших.

В Национальной полиции предварительно установили, что враг стрелял из реактивных систем залпового огня "Град".

"30 августа оккупанты попали в жилой дом на Северной Салтовке. В результате артиллерийского обстрела повреждена квартира на пятом этаже. Разрушены стены и окна. Также повреждена крыша дома", - говорится в сообщении.

Кроме того, неподалеку от местной школы обнаружили воронку. С места происшествия полицейские изъяли обломки снаряда "Град".

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Ранее председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что оккупанты перешли к новой тактике на этом направлении.

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