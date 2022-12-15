Верхние этажи отеля разрушены, бушевал пожар.

Во временно оккупированном Железном Порту Херсонской области "бавовна" произошла в отеле Solemar. Там обустроились русские офицеры.

Как сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко, в здании гостиницы было логово руководящего состава российских подразделений.

"Взрыв в одном из отелей оккупированного города Железный Порт. В отеле был размещен руководящий состав российских подразделений", - отметил он.

Видео дня

Местный паблик опубликовал кадры уничтоженного отеля. На фото и видео видно что верхние этажи полностью уничтожены, бушует масштабный пожар. О потерях пока неизвестно.

"Оккупированный Железный порт, HIMARS залетал познакомиться с" мобиками" ВС РФ в отель Solemar", - отметил он.

Война в Украине: как ВСУ уничтожают армию РФ

Защитники Украины мощно обновили потери РФ на войне против нашей страны. За минувшие сутки в ад отправились еще почти 600 рашистов. Общие боевые потери в живой силе противника ориентировочно составляют уже 96 тысяч 590 человек. "Юбилейная" цифра в 100 тысяч ликвидированных рашистов все ближе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Путин мечтал объявить о победе над Украиной, а теперь боится выступать перед публикой. Аналитики ISW рассказали, что кровавый диктатор откладывает выступления перед россиянами, критика вокруг него нарастает.

Между тем США планируют передать Украине комплекты "умных бомб". Они могут с высокой степенью точности поражать российские военные позиции.

ВСУ мощно бьют по рашистам, поэтому те очень боятся новых атак. Известно, что после удара ВСУ по казарме оккупанты от страха селятся на дачах под Мелитополем.

Вас также могут заинтересовать новости: