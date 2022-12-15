Попутно они обворовывают подвалы с продовольствием.

В районе Мелитополя российские оккупанты боятся селиться централизованно в больших зданиях и ищут для этого частные дома.

Как сообщает издание РИА-Мелитополь, в поселке Мирный после удачной отработки ВСУ по казарме, которая размещалась в местном клубе, оккупанты разбежались.

Со ссылкой на местных жителей издание отметило, что россияне уже боятся селиться в больших зданиях, поэтому ищут оставшиеся пустые дачи рядом с поселком.

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Так, пригодные для жилья дома россияне вычисляют по дыму из трубы и затем селятся в них.

"А те, что похуже и сараи рубят на дрова. Местным жителям оккупанты признались, что командир не обеспечивает их ни дровами, ни продуктами", - приводит издание данные местных жителей.

Также по словам местных жителей, голодные оккупанты обворовывают подвалы: забирают всю закатку, картошку и другие продукты, которые мелитопольцы заготовили для себя на зиму.

Ситуация в Мелитополе

В Запорожской области продолжается ликвидация оккупантов. Так, в ночь на 10 декабря взрывы прогремели сразу на нескольких базах россиян, в результате чего было ликвидировано примерно 200 оккупантов.

6 декабря в городе взорвали коллаборанта Николая Волыка – бывшего депутата райсовета от "оппозиционной платформы – за жизнь".

Прилеты по врагу зафиксированы в Травневом и Пологах Запорожской области.

Кроме того, 12 декабря стало известно об ударе ВСУ по стратегическому мосту в Мелитополе.

13 декабря по базе оккупантов в Мелитополе был нанесен мощный удар. Враг разместил свои войска в местной школе.

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