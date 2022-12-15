Враг теряет живую силу и технику.

Защитники Украины мощно обновили потери РФ на войне против нашей страны. За минувшие сутки в ад отправились еще почти 600 рашистов.

В Генштабе ВСУ сообщают, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину общие боевые потери в живой силе противника ориентировочно составляют уже 96 тысяч 590 человек. "Юбилейная" цифра в 100 тысяч ликвидированных рашистов все ближе.

По оперативным данным, по состоянию на сегодня уничтожено технику врага, в том числе: танков ‒ 2975 (+5) единиц, боевых бронированных машин ‒ 5946 (+9) единиц, артиллерийских систем – 1943 (+12) единицы, РСЗО – 406 (+2) единиц, БПЛА оперативно-тактического уровня – 1644 (+27), автомобильной техники и автоцистерн – 4563 (+1) единицы, специальной техники ‒ 172 (+1) единицы.

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Также ликвидировано 211 вражеских средств ПВО, 281 самолет, 264 вертолета, 16 кораблей/катеров, сбито 592 российские крылатые ракеты.

Война в Украине: как Путин проигрывает и терпит поражения

Ранее УНИАН уже сообщал, что Путин мечтал объявить о победе над Украиной, а теперь боится выступать перед публикой. Аналитики ISW рассказали, что кровавый диктатор откладывает выступления перед россиянами, критика вокруг него нарастает.

Между тем США планируют передать Украине комплекты "умных бомб". Они могут с высокой степенью точности поражать российские военные позиции.

ВСУ мощно бьют по рашистам, поэтому те очень боятся новых атак. Известно, что после удара ВСУ по казарме оккупанты от страха селятся на дачах под Мелитополем.

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