В тюрьму оккупант попал после того, как обокрал банковское учреждение, на которое работал.

Украинские воины ликвидировали очередного "вагнеровца" - экс-инкассатора Игоря Богаченко, осужденного за ограбление банка в Зеленодольске (Татарстан).

Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, Богаченко уже похоронили в родном городе. Его "минуснули" еще 16 ноября.

Богаченко попал в ЧВК "Вагнер" из колонии, в которой отбывал наказание за ограбление банка, в котором работал. В 2015 году инкассатор Богаченко выстрелил из табельного оружия в ногу напарника и скрылся на инкассаторском автомобиле с кушем в 68 млн рублей.

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Позже полицейские задержали Богаченко и его сообщников. Инкассатору-мужчине назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы. Примерно 4 месяца назад экс-инкастор принял предложение ЧВК "Вагнер" и отправился в Украину. Домой вернулся в черном пакете.

Война в Украине: как ВСУ уничтожают армию РФ

Защитники Украины мощно обновили потери РФ на войне против нашей страны. За минувшие сутки в ад отправились еще почти 600 рашистов. Общие боевые потери в живой силе противника ориентировочно составляют уже 96 тысяч 590 человек. "Юбилейная" цифра в 100 тысяч ликвидированных рашистов все ближе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Путин мечтал объявить о победе над Украиной, а теперь боится выступать перед публикой. Аналитики ISW рассказали, что кровавый диктатор откладывает выступления перед россиянами, критика вокруг него нарастает.

Между тем США планируют передать Украине комплекты "умных бомб". Они могут с высокой степенью точности поражать российские военные позиции.

ВСУ мощно бьют по рашистам, поэтому те очень боятся новых атак. Известно, что после удара ВСУ по казарме оккупанты от страха селятся на дачах под Мелитополем.

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