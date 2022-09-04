Ходжес высказался об свобождении Херсона.

После освобождения от российских оккупантов Херсона реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS можно будет переместить ближе к захваченному Крыму, что значительно затруднит жизнь русским.

Такое мнение высказал американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес.

По его словам, после перемещения HIMARS ближе к полуострову, "можно представить возможность ежедневных атак на всю инфраструктуру, включая, порт в Севастополе".

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"Это действительно сильно затруднит для России проведение операций из Крыма. Черноморский флот уже прячется за полуостровом… Это (освобождение Херсона) очень затруднит жизнь русским. И уж точно вы больше не увидите русских туристов на пляжах в Крыму", – отметил Ходжес.

Наступление ВСУ на юге: что известно

Как сообщал УНИАН, ВСУ пошли в контрнаступление на юге: 29 августа украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

Сообщалось, что украинские бойцы точными, "хирургическими" ударами "отрезали" российскую армию от поставок вооружения и личного состава в Херсонскую область из оккупированного Крыма.

На днях ВСУ взорвали вражескую переправу возле Новой Каховки по переданным партизанами координатам.

В субботу, 3 сентября, стало известно об очередных взрывах в оккупированном Херсоне. Сообщалось о 8 "прилетах". Позже выяснилось, что ВСУ уничтожили гостиницу-сауну коллаборанта Володимра Сальдо "Затерянный мир". Там базировались оккупанты.

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