Коллаборанту на обе ноги установили аппараты Илизарова, отметили в украинском Минобороны.

Пострадавший после покушения в захваченном российскими оккупантами Херсоне коллаборант Евгений Соболев - начальник исправительной колонии №90, находится в городской клинической больнице им. Лучанского.

Коллаборанта отправили в отделение ортопедии, которое находится на 4 этаже медучреждения, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"После взрыва машины, в которой находился Соболев, ему установлены аппараты Илизарова на обе ноги", - добавили в ведомстве.

18 июня СМИ писали, что в Херсоне на проспекте Сенявина произошел взрыв - сработала бомба, прикрепленная на дереве, и был поврежден автомобиль Audi, за рулем которого находился Евгений Соболев. Журналисты выяснили, что в результате взрыва пострадал водитель иномарки и велосипедист, который проезжал рядом.

Российские оккупанты утверждали, что взрыв в Херсоне устроили украинские партизаны.

Напомним, войска России вторглись на украинскую территорию рано утром 24 февраля. Врагам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на юге Украины, в том числе Херсон.

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