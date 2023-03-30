В результате вражеских обстрелов в двух регионах нашего государства есть раненые.

За прошедшие сутки российские оккупанты 45 раз обстреляли территорию Херсонской области, в результате чего есть погибший и раненый.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. "За минувшие сутки противник совершил 45 обстрелов, выпустив 216 снарядов. Херсонская область находилась под огнем российской авиации, "Градов" и артиллерии", - отметил он.

Прокудин подчеркнул, что в результате обстрелов есть жертвы среди гражданского населения: один человек погиб, еще один - получил ранения.

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Кроме того, за прошедшие сутки враги убили одного жителя Донецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 29 марта россияне убили одного жителя Донецкой области - в городе Часов Яр", - отметил он. Глава ОВА добавил, что еще пять человек в области получили ранения.

Обстрел Украины - сегодня это стоит знать

Россияне уже много раз били по территории Харьковской и Донецкой областей Украины, есть жертвы, разрушения и пострадавшие. Стоит отметить, что пока даже невозможно установить точное количество жертв оккупантов в Мариуполе. По данным украинских властей, погибли десятки тысяч человек.

Утром 30 марта Генштаб ВСУ сообщил, что враг за прошедшие сутки нанес по нашей земле 5 ракетных, 25 авиационных ударов, а также совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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