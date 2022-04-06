Теперь село Осокоровка находится под контролем ВСУ.

В среду, 6 апреля, Вооруженные силы Украины героически освободили от российских оккупантов населенные пункты на юге страны - речь идет о Херсонской области.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Украинская армия выбила оккупантов из населенного пункта Осокоровка Нововоронцовского района Херсонской области. Он расположен к югу от районного центра и находится неподалеку от административной границы с Днепропетровской областью.

Это произошло в результате наступательных действий подразделений украинской армии.

Накануне министр обороны Алексей Резников сообщил, что наши защитники оттесняют оккупантов в Херсонской области.

Впоследствии Алексей Арестович рассказал, что россияне уже подготовили к сдаче и сам Херсон.

"Они серьезно рассматривают такой вариант, чтобы покинуть город. Но это не значит, что Херсон освободят уже завтра", – пояснил он.

Ранее УНИАН сообщал, что украинские войска отбили у оккупантов три села в Херсонской области: Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. Продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка.

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