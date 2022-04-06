Продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка.

Украинские войска отбили у оккупантов три села в Херсонской области.

Об этом сообщается в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 6 апреля.

Отмечается, что на Южнобугском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности и осуществляет мероприятия по инженерному оборудованию позиций. Продолжает террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсонской области.

Враг, в результате наступательных действий Вооруженных Сил Украины, потерял контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. Продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Херсоне заканчиваются лекарства, продукты и топливо. Кроме того, жители сталкиваются с давлением со стороны оккупантов, которые не только разгоняют мирные протесты, но и проводят облавы.

В то же время вчера советник председателя ОП Алексей Арестович заявил, что войска РФ готовятся сдать Херсон, а в Николаевской области их уже нет.

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