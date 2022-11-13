Гражданскому населению разрешат вернуться на деоккупированную территорию, когда там будет безопасно и восстановят все необходимые условия для жизни.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов объяснил, сколько продлятся стабилизационные мероприятия в населенных пунктах на правом берегу Днепра, которые были деоккупированы на этой неделе.

"То, что касается освобожденной территории, действительно, есть на сегодня риск для пребывания гражданского населения. На каждом квадратном метре надо провести исследование и понимать, что там нет взрывных устройств. Это сложная работа. Для того, чтобы сохранять жизнь гражданского населения, большая просьба, не спешить возвращаться домой. Обязательно вернутся все, кто имеет желание вернуться, но нужно небольшое время подождать", - сказал Данилов в эфире информационного телемарафона.

Он подчеркнул, что соответствующие службы круглосуточно работают над тем, чтобы ускорить процесс обследования и разминирования деоккупированной территории.

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"Враг сделал очень большое заминирование этой территории. Более того, мы не исключаем, что есть фугасы, которые остаются на этой территории", - добавил Данилов.

По его словам, это будет постепенный процесс.

"Как только мы будем понимать, что там 100% безопасная ситуация, гражданскому населению будет разрешено возвращаться в свои дома. Но есть понимание, что до того надо дать все необходимые условия для жизни – это свет, это вода, это интернет, это средства связи", - подытожил Данилов.

Война в Украине: освобождение Херсонщины

Как сообщал УНИАН, 10 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинские войска продолжают наступление в Херсонской области согласно плану: с 1 октября освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. кв. км.

11 ноября в Херсон был оккупирован в первые дни полномасштабной войны, зашли украинские военные.

Сегодня, 13 ноября, в ОК "Пивдень" сообщили, что с начала недели на правом берегу Днепра деоккупировано 179 населенных пунктов, в частности, города Херсон и Снигиревка Николаевской области.

В освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные мероприятия, работают саперы. За два дня после деоккупации в Херсоне обезврежено около 2 тыс. взрывоопасных предметов, разминированы более 40 гектаров территории.

Кроме того, в ОК "Пивдень" предупредили граждан о возможном присутствии вражеских диверсионных групп на деоккупированных территориях в южных областях Украины. Также в оперативном командовании отметили, что на освобожденных территориях оккупанты заминировали много объектов.

Председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич призвал жителей освобожденной Херсонщины эвакуироваться из-за высокой вероятности вражеских обстрелов.

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