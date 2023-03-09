Жертвами атаки стали три человека.

Сегодня утром Россия обстреляла Херсон. Оккупанты попали в остановку общественного транспорта, когда там были люди. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В результате обстрела погибли три человека.

"Российские террористы утром обстреляли Херсон. Попали в остановку общественного транспорта. В результате обстрела погибли 3 человека", - написал Ермак.

Ракетный удар по Украине сегодня - что известно

Сегодня ночью по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетной атаки со стороны россиян.

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Взрывы прогремели во многих областях страны. Так, в Днепропетровской областие после атаки начались пожары, есть жертва. Во Львовской области ракета оккупантов попала в жилую зону, в результате чего по меньшей мере пять человек погибли в собственных домах. Разборы завалов до сих пор продолжаются. 15 прилетов зафиксировали в Харковской области, а в Киеве в результате обстрела 40% населения осталось без отопления.

Впоследствии стало известно, что Россия впервые обстреляла Украину сразу шестью "Кинжалами".

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