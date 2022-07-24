От попадания боеприпасов разрушены здания предприятий.

Вечером 23 июля и под утро 24 июля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву.

Как отметил городской голова Александр Сенкевич, враг нанес удар около 4:00 в воскресенье.

"Предварительно известно о попадании в частное складское помещение и территорию нескольких частных предприятий. От попадания боеприпасов разрушены здания предприятий, на одном возник пожар", - отметил он.

Кроме этого, мэр сообщил, что во время вчерашнего вечернего обстрела Корабельного района города практически полностью была уничтожена еще одна школа и жилые дома.

"В заведении разрушены перекрытия между первым и вторым этажами, повреждены учебные классы. От ударной волны и обломков в 9 многоэтажках вылетели окна. Еще в двух частных домах произошли пожары от попадания боеприпасов и обломков. Повреждения получили также хозяйственные постройки, автомобили и гараж", - отметил он.

Сейчас известно о пяти раненых в результате вчерашнего обстрела города 4 ракетами "Калибр", среди них подросток.

Как писал УНИАН, 24 июля в 03:43 в городе объявили воздушную тревогу. После этого прогремели более 5 мощных взрывов.

Днем ранее около 18:00 российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева.

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