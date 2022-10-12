Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 300 огневых задач, по результатам которых уничтожено 23 оккупанта.

Украинские воины уничтожили склад боеприпасов, пункт управления и узел связи оккупантов на Херсонщине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает оперативное командование "Юг".

В ОК "Юг" отметили, что наши военные нанесли 9 авиационных ударов преимущественно армейской авиацией по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов на Бериславщині и в Николаевском районе.

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"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 300 огневых задач, по результатам которых было уничтожено 23 рашиста, грузовой и бронированный автомобиль, ударный БпЛА типа "Шахед", склад боеприпасов неподалеку от Дудчан, пункт управления и узел связи в районе Суханового. Существенно повреждены 2 вражеские самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и БТР", - говорится в сообщении.

Тем временем в Черном море 12 неприятельских кораблей маневрируют вблизи побережья Крыма, из них 2 надводных носители "Калибров", а это, как отметили в ОК "Юг", 16 ракет и 3 больших десантных корабля.

Наступление ВСУ: что известно

Вооруженные Силы Украины продолжают оттеснять врага на Херсонщине, где он уже меняет рубежи обороны на более глубокие. По состоянию на 9 октября ВСУ освободили более 1170 кв. км территории на Херсонском направлении.

В ответ на успехи ВСУ Россия перебросила наскоро полк оккупантов сразу на первую линию в Херсонской и Николаевской областях. Военнослужащие противника, в лучшем случае, экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям.

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