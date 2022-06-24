Ключевым направлением Ягун называет харьковское.

Самым сложным и одновременно важным направлением в войне с Россией сегодня является харьковское, убежден генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

Об этом сообщает "Сегодня".

Ягун отмечает, что усилия нужно сконцентрировать именно на этом направлении.

"Самая сложная ситуация сейчас в Харьковской области, потому что Харьковская область - это ключ к победе на востоке", - сказал он.

По словам генерала, если Украина сумеет переломить ситуацию и сломить врага, перейдя через Северский Донец и форсируя Печенежское водохранилище, поставки вооружения изюмской группировки россиян будут перекрыты. Тогда, добавляет он, у врага все может "посыпаться".

"И это реально может помочь нам освободить всю Харьковскую область и выйти к границам РФ в Луганской области", - добавил он.

Ранее в американском Институте изучения войны спрогнозировали, что наступательные операции российских войск, скорее всего, приостановятся в ближайшие недели.

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