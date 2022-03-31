Начато уголовное производство.

Во время авиаудара российских оккупантов 10 марта по с. Слобожанское Изюмского района Харьковской области погибли 11-летний мальчик и его мать. Их тела удалось достать из-под завалов только теперь.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данному факту начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Харьковской области.

В Офисе генпрокурора обратились к гражданам: если вы стали свидетелем военного преступления РФ, фиксируйте и присылайте доказательства: https://warcrimes.gov.ua.

Ранее сообщалось, как под Харьковом действующий депутат Изюмского городского совета от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Анатолий Фомичевский завел в Изюм Харьковской области российских оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: