По последним данным, погибли 16 человек.

Возросло количество жертв недавнего ракетного обстрела здания Николаевской ОГА (ныне - военной администрации).

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, всю ночь продолжались работы по разбору завалов и поиску людей.

"По состоянию на 07:00 31 марта погибло 16 человек (спасателями деблокировано из-под завалов 15 тел погибших, 1 человек умер в реанимации). Сейчас работает 47 спасателей и 9 единиц техники", - говорится в сообщении.

Обстрел Николаевской ОГА

Ранее сообщалось, что утром 29 марта российские оккупанты ударили по зданию Николаевской ОГА.

По данным ГСЧС Украины, в результате обстрела и попадания в девятиэтажное административное здание "произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этаж без последующего горения".

30 марта глава области Виталий Ким заявил, что обстрел здания сопровождался перемещением противника.