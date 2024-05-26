Противники сейчас имеют силы, чтобы и дальше давить в Харьковской области, предупредил защитник Украины.

Россияне пытаются достичь максимального результата, пользуясь "окном возможности", пока украинские Силы обороны не имеют разрешения на использование определенных видов западного оружия по объектам на территории РФ.

Об этом заявил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко, комментируя вопрос защиты Харькова и области от атак оккупантов на земле и в небе. Федоренко говорит, что Украина знает, где российские С-300 и С-400, которые лупят по Харькову, знает как их уничтожить, но нужно разрешение, в частности, США.

"Есть один очень существенный вопрос. Он связан с тем, что наши партнеры, в частности, Соединенные Штаты Америки, запрещают нам применять ряд огневых средств по территории РФ. То есть мы не можем уничтожать противника в районах его сосредоточения, где он концентрирует легкобронированную, бронированную технику, определенные артиллерийские средства и, что самое главное, средства противовоздушной обороны и системы С-300 и С-400, которыми ежедневно разрушает Харьков. То есть Силы обороны знают где они стоят, мы можем их уничтожить, у нас есть чем уничтожить, но есть запрет на применение этих средств", - прокомментировал ситуацию военный.

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Он отметил, что сейчас украинские дипломаты очень мощно работают над этим вопросом. "Я думаю, что 3-4 недели мы достигнем того, что дадут возможность эти огневые средства применить", - добавил Федоренко. В то же время на сегодня россияне имеют "окно возможности" и пользуются этим.

"Первое - мы не можем применить определенные средства, второе - Силы обороны накапливают огневые средства, технику, боеприпасы, все необходимое для ведения боевых действий в рамках пакета помощи США. Противник понимает, что есть два месяца, чтобы показать максимальный результат", - сказал Федоренко, пояснив, что в частности в течение ориентировочно двух месяцев Украина должна получить технику и боеприпасы для дистанционного поражения противника.

По его словам, россияне сейчас имеют технику, людей, благоприятную погоду для того, чтобы дальше давить на Харьковщине. "Но реализуют ли они те намерения, которые ставят, в полной мере, - нет. Если говорить о направлении Глубокое, где противник прошел линию госграницы, имея частичный успех, то Силы обороны уже стабилизировали ситуацию в полной мере. И сейчас идет системная работа по выбиванию противника с занимаемых позиций, уже есть конкретные успехи. Если говорим о Волчанске, ситуация намного сложнее", - отметил военный.

По его словам, очень жестокие бои идут, и противник, по состоянию на сегодня, имел частичный успех, но интенсивность его продвижения не такая активная, как они планировали. "Я думаю, что нам удастся совместно остановить наступление противника, накопив силы и средства, переломить ситуацию на сторону Сил обороны", - сказал Федоренко.

Он подчеркнул, чем меньше авиации у врага, тем меньше поражения будет наноситься как по позициям украинских защитников, так и по мирным городам. Поэтому нужно уменьшать присутствие авиации врага в воздухе, поражать врага на территории РФ, а для этого нужны самолеты F-16 и противовоздушные средства в большем количестве, в частности зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит прочитать

Как сообщал УНИАН, 23 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что удалось остановить наступление россиян на Харьковщине. Как известно, 10 мая Россия активизировала наступательные действия в Харьковской области. Врагу удалось захватить отдельные приграничные населенные пункты.

По словам Сырского, через две недели после того, как российские войска пересекли границу в Харьковской области, чтобы открыть новый фронт, наступление остановилось в городе Волчанск менее чем в 10 километрах к югу от границы и в Липцах на юго-западе. Он добавил, что на Харьковщине россияне понесли значительные потери и увязли в уличных боях за Волчанск.

В Институте изучения войны вчера информировали, что ВСУ отбили часть территорий на Харьковщине. В то же время российские войска массово начали применять УАБы для обстрела мирных населенных пунктов Харьковщины. Областной центр находится практически под постоянными ударами врага.

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