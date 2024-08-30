Также известно о пострадавших из-за атаки.

Днем 30 августа российские войска ударили управляемыми авиабомбами (УАБ) по Харькову. Известно о погибших, среди которых - ребенок.

Обновлено. По состоянию на 16:33 четверо погибших. Среди них - девочка 14 лет, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его информации, на 16:15 известно уже 28 раненых: "Медики продолжают работать на местах попадания".

"В Немышлянском районе оккупанты убили ребенка прямо на детской площадке. Девочка. Еще минимум три человека в этом районе ранены. В Индустриальном районе в горящей многоэтажке уже двое погибших", - отметил мэр города Игорь Телехов

Позже он сообщил, что уже известно о трех погибших в многоэтажке. Как отметил Терехов, в Индустриальном районе - попадание по 12-ти этажному жилому дому.

Удар РФ по Харькову 30 августа - видео

Также, по информации мэра, еще один удар пришелся по центральной части города, по гражданской инфраструктуре, но там, по предварительной информации, обошлось без жертв.

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Удар по Харькову 30 августа - реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский в связи с ударом России по Харькову призвал партнеров остановить террор, предоставив Украине дальнобойные возможности:

"Российский удар по Харькову - просто по людям, по обычным домам... Этот удар - российской управляемой авиабомбы. Удар, которого не было бы, если бы у наших Сил обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется. Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор. Это абсолютно справедливая потребность".

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