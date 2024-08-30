На месте работают экстренные службы.

Президент Владимир Зеленский в связи с сегодняшним ударом России по Харькову призвал партнеров остановить террор, предоставив Украине дальнобойные возможности.

"Российский удар по Харькову - просто по людям, по обычным домам... Этот удар - российской управляемой авиабомбы. Удар, которого не было бы, если бы у наших Сил обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется. Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор. Это абсолютно справедливая потребность", - написал глава государства в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что нет ни одной рациональной причины ограничивать Украину в защите. "Нам нужны дальнобойные возможности. Нам нужно выполнение договоренностей по ПВО для Украины. Это спасение жизней", - призвал глава государства.

Он обнародовал видео с места попадания одного из российских КАБов в жилую многоэтажку. Зеленский пишет, что все службы задействованы в спасательной операции.

Обстрел Харькова 30 августа

Как сообщал УНИАН, сегодня днем российские захватчики атаковали город КАБами, вызвав разрушения в двух районах.

В Индустриальном районе удар пришелся на подъезд 12-этажного дома, там поднялся пожар. На данный момент известно о четырех погибших и 28 раненых.

В Немышлянском районе оккупанты убили ребенка прямо на детской площадке. По меньшей мере три человека пострадали. Кроме того, известно о попадании по образовательному учреждению.

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