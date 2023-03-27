Кандидатов, которые по тем или иным причинам не смогли пройти отбор в "Гвардию наступления", могут проходить службу в других подразделениях.

В феврале в Министерстве внутренних дел заявили о начале отбора добровольцев в подразделения "Гвардии наступления", которые будут участвовать в освобождении Донецкой и Луганской областей, Крыма. Сейчас набор подходит к концу, и количество желающих довольно большое.

Как в эфире национального телемарафона сообщил спикер НГУ Руслан Музычук, большинство подразделений уже сформированы и проводят тренировки.

"В марте большая часть – кандидаты, прошедшие первые этапы, военно-врачебную комиссию – присоединились к подразделениям. Сейчас во многих подразделениях проходят индивидуальные занятия под руководством инструкторов, где добровольцы проходят занятия со стрелковым оружием, овладевают тактикой. В некоторых подразделениях также начались учения зенитчиков и артиллеристов", – рассказал он.

Видео дня

По словам Музычука, кампания "Гвардии наступления" "перебрала лучшие практики по формированию добровольцами боеспособных подразделений", которые существовали в Нацгвардии и до этого. В частности, он акцентировал, что требования к кандидатам жесткие. Не все желающие смогут попасть в бригады.

"Есть другие подразделения, где требования не так высоки. В бригадах "Гвардии наступления" требования высокие именно из-за того, что предполагается, что эти подразделения будут непосредственно задействованы в выполнении задач по линии фронта, не только оборонительного, но и наступательного характера. Надо иметь большую мотивацию и уровень физической подготовки. ... Что касается кандидатов, которые по тем или иным причинам не смогли пройти, но у них надлежащее состояние здоровья, они могут проходить службу в других подразделениях", – добавил он.

Музычук добавил, что в начале апреля будет объявлено об этапах этой кампании, результатах. Он отметил, что количество добровольцев достаточно большое – за почти два месяца было получено более 16 тысяч заявок. Сейчас есть вероятность, что будут формировать резервы.

"Набор будет продолжаться ориентировочно до 1 апреля, как объявлялось. Если и в дальнейшем будут приходить заявки и будут желающие, то, возможно, будут формироваться резервы и другие подразделения", – сказал спикер НГУ.

Гвардия наступления - что известно о штурмовых бригадах

В феврале МВД Украины начало формирование восьми штурмовых бригад в составе "Гвардии наступления", которые, как предполагалось, будут участвовать в освобождении Луганска, Донецка и Крыма. Эти подразделения состоят из военнослужащих и полицейских, имеющих значительный боевой опыт, и доукомплектовываются добровольцами.

Набор добровольцев в бригады Нацгвардии ("Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" и легендарный" Азов"), Госпогранслужбы ("Сталевий кордон") и Нацполиции ("Лють") продлится до 1 апреля. Присоединиться можно онлайн через сайт storm.mvs.gov.ua или в определенных ЦПАУ.

Накануне заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко в интервью УНИАН сообщила, что 5% желающих попасть в "Гвардию наступления" – женщины. Они также рассказала, какова цель формирования штурмовых бригад, как происходит подготовка добровольцев и тому подобное.

Вас также могут заинтересовать новости: