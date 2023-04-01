Добровольцев из резерва за несколько месяцев должны хорошо обучить и вооружить.

Министр внутренних дел Игорь Клименко анонсировал формирование резервных подразделений штурмовых бригад "Гвардии наступления".

В эфире телемарафона от сообщил, что через несколько месяцев добровольцы из резервных подразделений смогут присоединиться к штурмовым бригадам.

"Мы "Гвардию наступления" в первую очередь готовим для дальнейшей деоккупации наших территорий. На сегодня сформировано 8 бригад, мы готовы в составе Сил обороны к активным наступательным мероприятиям. Параллельно мы готовы к стабилизационным мерам. Мы получили несколько десятков тысяч заявок. .. .Мы видим, как люди идут и идут. Запись в "Гвардию наступления" мы хотели уже приостановить, потому что подразделения практически сформированы, в то же время у нас довольно много заполненных анкет, заявок на службу в "Гвардии наступления". Поэтому решили продолжить формирование уже резервных подразделений для того, чтобы за несколько месяцев могли добровольцев хорошо обучить, вооружить, чтобы они в дальнейшем также привлекались к штурмовым мероприятиям", – сказал он.

Видео дня

"Гвардия наступления" – что надо знать о штурмовых бригадах

С февраля 2022 года Министерство внутренних дел начало формирование штурмовых бригад в составе "Гвардии наступления" ("Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" и легендарный "Азов" в Нацгвардии, "Сталевий кордон" в Госпогранслужбе и "Лють" в Нацполиции).

Эти подразделения, как предполагается, будут привлечены к освобождению Крыма, Донецкой и Луганской областей. "Ядро" этих подразделений – военные и полицейские с боевым опытом, доукомплектовываются подразделения добровольцами.

К началу апреля на вступление в бригады "Гвардии наступления" поступило 35 тысяч заявок, из них более 16 – в бригады Нацгвардии. Почти 10% из подавших заявки уже зачислены в воинские части.

Заместитель главы МВД Екатерина Павличенко в интервью УНИАН сообщила, что 5% заявок поступили от женщин.

Вас также могут заинтересовать новости: