По словам Ирины Верещук, власти приложили все усилия, чтобы автобусы с мариупольцами сегодня прибыли в Запорожье.

На сегодня согласовано только два гуманитарных коридора – из Мариуполя в Запорожье и из Мелитополя в Запорожье.

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила в видеообращении, обнародованном Офисом президента в Telegram.

В частности, первый коридор будет действовать из Мариуполя в Запорожье для тех, кто будет выезжать на собственном транспорте. Кроме того, из Бердянска будет происходить централизованная эвакуация автобусами. Сейчас там находится 48 автобусов. Они стоят на въезде в город Бердянск.

По словам Верещук, власти приложили все усилия, чтобы автобусы с мариупольцами сегодня прибыли в Запорожье.

Кроме того, на въезде в Бердянск стоит бензовоз, после его допуска в город мариупольцы смогут дозаправить свой транспорт на АЗС на проспекте Восточный, 4а и улице Мелитопольское шоссе, 87б.

Другой согласованный маршрут из Мелитополя в Запорожье. Место сбора – пожарная часть №9. Автобусы для эвакуации и гуманитарный груз утром заехали в город и после разгрузки гуманитарной помощи будут поданы к месту сбора.

График эвакуационных поездов на 25 марта вы можете найти здесь. Рейсы отправятся из Киева, Харькова, Днепра.

Вас также могут заинтересовать новости: