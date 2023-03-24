Оккупанты могут создавать ложное впечатление, что готовы покинуть эту территорию.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала о новой "тактике" россиян в Новой Каховке. Напомним, что вчера Генштаб ВСУ опроверг информацию о том, что войска РФ выходят с этой территории.

По словам Гуменюк, пока такие данные действительно лишь "псевдосенсация", однако определенные признаки того, что оккупанты собираются оставить Новую Каховку все же наблюдаются. Об этом она рассказала в эфире общенационального телемарафона.

Начальница пресс-центра ОК "Юг" заявила, что оккупанты активно пакуют "намародеренные" вещи в ожидании возможной деоккупации территории со стороны ВСУ. Также они маскируют свои позиции и переодеваются в гражданскую одежду.

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Ранее такая "тенденция" со стороны войск РФ уже наблюдалась перед их бегством с других деоккупированных территорий. Однако Гуменюк подчеркнула, что в этом может заключаться новая коварная тактика россиян.

"Они, переодеваясь в гражданскую одежду, не всегда покидают города, однако, к сожалению, располагают свои позиции в таком замаскированном виде. Это комплекс таких уж народных примет, которые мы наблюдали, когда они уже готовились к нашим активным действиям по деоккупации правого берега. Знаем, как они тяготеют к традициям. Пусть их придерживаются", - заявила она.

Также Гуменюк обратила внимание на то, что оккупанты проводят ротацию сил на востоке Украины, однако еще ни один населенный пункт (включая Новую Каховку) не оставили.

"Есть определенная ротация сил, частично выведены подразделения, но мы знаем, что им нужны дополнительные силы на восток, туда они их и подтягивают. Именно поэтому сейчас с юга убираются некоторые части", - сказала Гуменюк.

Генштаб опроверг выход войск РФ из Новой Каховки

Напомним, что вечером 23 марта Генштаб ВСУ сообщил о том, что войска РФ полностью покинули территорию Новой Каховки (Донецкая область). Однако украинцы преждевременно обрадовались, ведь уже в 20:03 ВСУ уточнили, что эта информация не соответствует действительности.

Там заявили, что такой выброс информации произошел в результаты некорректной трактовки данных. В Генштабе пообещали, что со временем украинские герои деоккупируют эту территорию Украины и подняли настроение украинцам другой новостью. В частности, там подтвердили получение МиГ-29 от Словакии.

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