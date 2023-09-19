Наталья Гуменюк уточнила, что россияне наносят удары по гражданскому населению, чтобы посеять страх среди жителей юга Украины.

Российская авиация чаще начала появляться на юге Украины, потому что рашисты не понимают, на каком направлении ждать очередной активизации от Сил обороны Украины.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Эспрессо.

"Враг не прекращает активность по маневрированию силами и средствами, ведению контрбатарейной борьбы и усиливает направление применения авиации. В последние дни враг применяет до десяти управляемых авиабомб, которые направлены в направление Бериславщины", - пояснила она.

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Гуменюк уточнила, что оккупанты наносят удары по гражданскому населению, чтобы посеять страх среди жителей юга Украины.

"Таким образом оккупанты пытаются останавливать движение Сил обороны, перепрофилируя их на другие направления, поскольку не могут понять, откуда ждать очередной активизации нашего движения", - добавила она.

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Как сообщал УНИАН, в ВСУ подтвердили, что захватчики штурмуют Андреевку и Клещиевку, но все их попытки тщетны. Украинские военнослужащие закрепляются на новых рубежах и держат оборону, не давая врагу прорваться вглубь своих позиций.

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