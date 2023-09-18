Украинские военнослужащие закрепляются там на рубежах и держат оборону.

Начальник пресс-службы восточной группировки Вооруженных сил Украины Илья Евлаш отмечает, что российские оккупанты пытаются штурмовать Андреевку и Клещиевку, но все их попытки безуспешны.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, удалось ли украинским защитникам достаточно надежно закрепиться в Андреевке и Клещиевке, и пытаются ли российские оккупанты снова отбить эти населенные пункты.

"Враг пытается восстановить утраченные позиции. Он пытается штурмовать населенные пункты Андреевку и Клещиевку. Однако безуспешно. Наши военнослужащие закрепляются сейчас на рубежах и держат оборону, не давая врагу прорваться вглубь наших порядков и отбить свои позиции", - рассказал Евлаш.

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Он напомнил, что 17 сентября украинские войска отбили у противника и полностью освободили Клещиевку, они продолжают держать там оборону.

"Этот населенный пункт очень важен тактически. В плане того, что это освобождает нам для дальнейшего продвижения территорию. И достаточно благоприятный плацдарм для дальнейших продвижений. Также это обнажает фланг, южный фланг Бахмута и приближает нас к этому населенному пункту", - сказал начальник пресс-службы.

Кроме того, на вопрос, удалось ли за счет взятия этих двух населенных пунктов пополнить обменный фонд, Евлаш отметил, что "удалось взять пленных", они были переданы соответствующим спецслужбам.

Ситуация на восточном фронте - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 18 сентября, командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил, что общая обстановка на восточном направлении остается сложной. Враг там не оставляет своих намерений по возобновлению наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях, к которым осуществляет активную подготовку.

Кроме того, продолжаются ожесточенные бои в районе Бахмута. После потери на прошлой неделе населенных пунктов Андреевки и Клещиевки захватчики проводят многочисленные контратаки с разных направлений, безуспешно пытаясь вернуть утраченные позиции.

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